朝衞星殘骸 韓艦潛水打撈

發射失敗墜落 躺75米深海底 北韓首枚軍事偵察衞星周三發射失敗，殘骸落入黃海水域。南韓海軍昨日派出清海鎮號潛艇救援艦前往現場，為飽和潛水打撈任務準備。軍方官員指深水打撈難度大，不排除撈出殘骸時間延至今日以後。

南韓聯合參謀本部昨日在國防部大樓召開記者會，宣布動用排水量3,200噸的清海鎮號協助打撈，艦隻配有專業設備供潛水員在水下停留更長時間。聯參官員表示，火箭殘骸目前仍橫躺在75米深海底，深水打撈難度大及限制多，若中途出現變數將影響出水時間。他又指，目前未發現火箭搭載的衞星，韓軍正動用另外數艘艦艇及相關裝備搜尋。韓軍人士解釋，火箭在海底淤泥中陷得愈深，打撈難度就愈大，愈需要周全安排，軍方考慮把火箭殘骸就近運往平澤海軍基地。

韓制裁朝黑客組織 南韓外交部昨日宣布，把北韓偵察總局旗下黑客間諜組織「Kimsuky」列入制裁名單，它被指長期攻擊南韓公共機構、虛擬貨幣帳戶、外交和安全領域網站，竊取武器、人造衞星、宇宙等尖端技術和資料，並參與北韓衞星研發。

為期3日的西北島嶼防禦綜合演習周四結束，南韓三軍及海軍陸戰隊聯合參與，模擬殲滅朝軍奪島部隊、反恐防爆、疏散平民及後送傷員等。演習本年每兩年舉行一次，但自2017年以後中止，時隔6年恢復。

美國政府譴責北韓試射軍事偵察衞星，指摘對方違反多項安理會決議，並危及區內局勢穩定。美國駐聯合國使團發言人埃文斯（Nate Evans）表示，美方已聯合阿爾巴尼亞、厄瓜多爾、法國、日本、馬耳他和英國，要求安理會舉行公開會議商討事件。本報綜合報道