俄指美藉iPhone侵多國官員手機

【本報綜合報道】俄羅斯聯邦安全局（FSB）周四指控，美國國家安全局（NSA）與科技巨頭蘋果公司合作，利用iPhone手機實施間諜行動，入侵包括來自中國、以色列、敍利亞以至北約成員國外交官的手機。蘋果公司否認指控，稱從未與任何政府合作在旗下產品加設「後門」，將來亦不會這樣做。

FSB表示，美方利用iPhone實施間諜行動，顯示其與蘋果公司緊密合作，影響數以千計的蘋果裝置，受害者包括俄羅斯本土的消費者，以至駐俄羅斯或前蘇聯加盟國的外國外交官，但未有提供相關證據。俄羅斯外交部指，隱蔽的數據收集是透過美國製手機軟件漏洞展開，美國情報單位數十年來一直利用科技公司，在網絡用戶不知情下收集大量數據。

黑客襲俄防毒軟件商員工 俄羅斯防毒軟件生產商卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）稱，旗下數十名員工的iPhone遭入侵，形容是一場極度複雜、相當專業的網攻，鎖定卡巴斯基的高層和中層管理人員。卡巴斯基研究員提到，大概在今年初發現公司WiFi流量異常，遂開展調查，直至周四才將調查結果通報給俄羅斯官方的電腦應急小組。對於FSB指控美方涉事，研究員不予置評，稱很難歸咎於任何人。