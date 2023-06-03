華大使：願意做緩和局勢事情

介紹訪問5國情況

在吹風會上，李輝向駐華使節介紹日前就政治解決烏克蘭危機訪問上述5國和歐盟總部的情況。他提到，訪問期間與有關國家領導人和外交等部門負責人溝通交流，各方均積極評價中方勸和促談努力。當前烏克蘭危機形勢仍充滿不確定性，中方認為只要和平有一線希望，就應積極作出努力。他指出，中方將繼續落實好「四個應該」、「四個共同」和「三點思考」等立場主張，加強與各方對話交流，不斷凝聚共識、積累互信，推動形成更大公約數，為推動烏克蘭危機政治解決貢獻中國智慧和力量。