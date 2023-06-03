華大使：願意做緩和局勢事情
【本報綜合報道】中國政府歐亞事務特別代表李輝大使，在上月訪問烏克蘭、波蘭、法國、德國、歐盟總部和俄羅斯，就政治解決烏克蘭危機與各方溝通。他昨日舉行吹風會，表示只要有利於緩和烏克蘭危機局勢、推動談判的事，中方都願意去做。
介紹訪問5國情況
在吹風會上，李輝向駐華使節介紹日前就政治解決烏克蘭危機訪問上述5國和歐盟總部的情況。他提到，訪問期間與有關國家領導人和外交等部門負責人溝通交流，各方均積極評價中方勸和促談努力。當前烏克蘭危機形勢仍充滿不確定性，中方認為只要和平有一線希望，就應積極作出努力。他指出，中方將繼續落實好「四個應該」、「四個共同」和「三點思考」等立場主張，加強與各方對話交流，不斷凝聚共識、積累互信，推動形成更大公約數，為推動烏克蘭危機政治解決貢獻中國智慧和力量。
烏克蘭總統澤連斯基周四要求，北約成員國下月在立陶宛維爾紐斯舉行峰會前，需就是否接納烏克蘭加入聯盟作明確決定。他呼籲，今秋歐盟也需為烏克蘭加入作出明確和積極決定，烏克蘭準備召開和平峰會，指導世界共同實施和平方案。
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