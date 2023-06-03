烏急需炮彈反攻俄 美拉攏日本相助 加劇戰火

烏克蘭宣布即將反攻後，美國加快運送武器和彈藥，並試圖拉攏更多盟友加入對烏軍援行列。英國傳媒昨日引述兩名知情人士報道，美國尋求從日本進口TNT炸藥，為烏克蘭生產155毫米炮彈。美國國務院稱，華盛頓正與盟友和夥伴合作，向烏克蘭提供所需自衞援助，且日本在支援烏克蘭防務上展現出領導力。惟分析指西方持續插手，恐令烏局勢火上加油。

日提供TNT炸藥 不違出口管制 日本原則上無法出口致命裝備，惟匿名人士向英媒透露，美國在全球彈藥短缺情況下找到從日本購買炸藥的方法。相對於純軍事用途產品，日本對軍民兩用產品的出口管制較寬鬆。另一位消息人士稱，美國國防部長奧斯汀本周訪日時，獲悉日方允許工業用TNT炸藥出口，因它並非純軍事用途產品。

消息續指，美國希望把一家日本企業列入TNT炸藥供應鏈內，要求對方把炸藥出口往美國陸軍的彈藥廠內，然後組裝炮彈。日本工業火藥協會網站上列出22家炸藥製造商名稱，只有廣島一家軍工企業製造工業用TNT炸藥。公司表示，沒有收到來自美國政府或軍方的諮詢，並拒絕透露是否有客戶或潛在買家透過中介購買炸藥。

美向SpaceX購星鏈 供烏軍用 日本經濟產業省回應指，將根據常規出口規則評估不受軍事限制的產品，包括考慮買家的意圖及相關產品是否會影響國際安全。日本防衞省採購技術與後勤局，則拒絕發表評論。時任日本首相安倍晉三於2014年制訂取代《武器出口三原則》的《防衞裝備轉移三原則》，允許在一定條件下出口防衞裝備。

此外，美國國防部證實向太空探索科技公司SpaceX購買星鏈（Starlink）衞星通訊終端和服務，供烏軍使用。聲明指，美國繼續與一系列全球合作夥伴合作，以確保烏克蘭擁有所需衞星和通訊能力，衞星通訊構成烏克蘭整體通訊網絡中的重要層面。出於行動安全考慮，加上系統關鍵性質，聲明暫不披露服務具體能力、合約或合作夥伴等額外資訊。

瑞士國會 阻荷蘭洽購96坦克 瑞士德語報章《每日導報》周四報道，荷蘭計劃向瑞士國營國防軍備公司（RUAG）購買96輛退役豹1主戰坦克，然後移交予烏克蘭。荷蘭首相呂特向瑞士提出求購多輛封存在意大利的豹1坦克，瑞士官員拒評論荷蘭要求。此外荷蘭希望提供更多愛國者導彈及部件予烏，協助加強防空能力。呂特表示，考慮到自身安全需要，荷蘭不可能向烏克蘭提供一切援助，呼籲更多國家分擔責任。瑞士聯邦議會下議院周四否決修正法案動議，規定本國製軍用物資不得再出口烏克蘭。下議院最大黨瑞士人民黨反對動議，指它違反瑞士中立原則。本報綜合報道