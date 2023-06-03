奇聞 鱷魚墮樓斷魂 深圳屋苑街坊驚心

廣東省深圳市南山區一個屋苑周一發生罕見事件，一條長一米多的鱷魚突然從天而降，掉落在一家美容院的門外，最終死亡。事件中雖然沒有人受傷，卻嚇壞一眾街坊。據了解，鱷魚是由大廈住戶飼養，當日因家中沒人而意外墮樓。

從屋苑閉路電視畫面所見，鱷魚從高空掉下先砸到簷篷，再反彈到一家美容院門外的地板上。有附近商戶聽到「砰」一聲後出去查看，發現有鱷魚掉下，且還在地上挪動，於是報警。警員及消防到場後，根據閉路電視畫面，查出鱷魚是從大廈20多樓一個單位墮下。

飼主指家中無人時爬出魚缸 警方其後聯同物業人員找到業主，對方稱鱷魚是10多年前從廣州一個鱷魚養殖場買回來的，一直養在露台的魚缸。事發時由於家中沒人，才讓鱷魚意外爬出魚缸並從露台墮下。

深圳市漁業發展研究中心相關工作人員稱，事後接到公安部門通知前往現場處理。中心工作人員到場後發現鱷魚經已重傷，隨即按照相關程序接收轉運，但鱷魚在轉運至深圳市野生動物園的途中已死亡，其後屍體由市野生動物園進行無害化處理。涉事業主已配合公安進行筆錄及調查。屋苑物業則表示，對業主飼養鱷魚不知情，事後已發通告禁止居民養殖兇猛動物。

屋苑附近店主李先生表示，以前聽說過有樓上住戶掉砧板、掉菜刀，甚至掉烏龜等情況，但掉下鱷魚還是第一次遇到，感慨「深圳還是無奇不有」。鱷魚飼主事後在物業通訊群組發文道歉，指鱷魚是從小飼養的食用鱷，養了十多年已當成寵物，對事件造成驚嚇且浪費警方和社會資源，飼主深表歉意。本報綜合報道