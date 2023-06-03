兩岸國際

宋凱出任足協籌備組副組長

內媒昨日報道，遼寧省體育局局長宋凱現身中國足協，目前確定其身份為中國足協籌備組副組長，主要負責擬定換屆工作方案。待相關程序完成後，宋凱將在足協正式上任，有望掌舵。上次以籌備組組長身份到中國足協出任中國足協主席的，是近日涉嚴重違紀違法受查的陳戌源。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc