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宋凱出任足協籌備組副組長
內媒昨日報道，遼寧省體育局局長宋凱現身中國足協，目前確定其身份為中國足協籌備組副組長，主要負責擬定換屆工作方案。待相關程序完成後，宋凱將在足協正式上任，有望掌舵。上次以籌備組組長身份到中國足協出任中國足協主席的，是近日涉嚴重違紀違法受查的陳戌源。（綜合報道）
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