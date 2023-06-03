宋凱出任足協籌備組副組長

內媒昨日報道，遼寧省體育局局長宋凱現身中國足協，目前確定其身份為中國足協籌備組副組長，主要負責擬定換屆工作方案。待相關程序完成後，宋凱將在足協正式上任，有望掌舵。上次以籌備組組長身份到中國足協出任中國足協主席的，是近日涉嚴重違紀違法受查的陳戌源。（綜合報道）