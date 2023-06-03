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東莞退休前廳官 涉違紀受查
廣東省紀委監委昨發布，廣東省東莞市前正廳級幹部李汝求涉嫌嚴重違紀違法，正接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。李於2015年7月已退休。李汝求於1954年5月出生，是廣東東莞人，有在職大專學歷，他歷任東莞市委常委、市紀委書記；惠州市委副書記及東莞市正廳級幹部。（綜合報道）
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