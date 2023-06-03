兩岸國際

東莞退休前廳官 涉違紀受查

廣東省紀委監委昨發布，廣東省東莞市前正廳級幹部李汝求涉嫌嚴重違紀違法，正接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。李於2015年7月已退休。李汝求於1954年5月出生，是廣東東莞人，有在職大專學歷，他歷任東莞市委常委、市紀委書記；惠州市委副書記及東莞市正廳級幹部。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc