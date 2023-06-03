RCEP遍及15國 貿易額佔全球30%

【本報綜合報道】《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）昨日對菲律賓正式生效，意味RCEP對15個簽署國全面生效。中國商務部國際司負責人昨表示，將持續指導地方、行業、企業實施和利用好協定；不斷提升公共服務水平，推動協定實施經驗複製推廣；並推動成員國高水平履約，深入推進RCEP機制建設與合作。

中國商務部國際司負責人表示，RCEP區域總人口、本土生產總值、貨物貿易金額均佔全球比重約30%，協定對15方全面生效標誌着全球人口最多、經貿規模最大、最具發展潛力的自由貿易區進入全面實施的新階段。負責人強調，RCEP全面生效為中國與成員方擴大貨物貿易創造更有利條件，亦將帶動相應服務貿易和投資開放，促進貿易便利化和營商環境提升。

北京促各地方積極對接機遇 負責人指出，RCEP實施以來成效初步顯現，各成員間貨物貿易往來更密切，區域內貿易成為穩定和拉動各成員對外貿易增長的關鍵力量。各地方積極對接協定機遇，因地制宜出台務實舉措；着力提升貿易便利化，暢通區域經貿往來通道；把握利用協定開放政策，促進貿易投資成果落地；以實施好RCEP為契機，打造一流營商環境；並加強宣介培訓，提升企業利用協定的意識能力。