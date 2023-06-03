5月多地氣溫新高 雲南44.4℃

【本報綜合報道】中國氣象局昨日召開記者會稱，剛過去的5月，全國共有446個國家氣象站日最高氣溫達到或刷新歷來5月的極值。其中，雲南省昭通市巧家縣（44.4℃）、楚雄彝族自治州元謀（43℃）等77個站分別達到或創下歷來最高溫紀錄。

全國平均降雨量較同期少 會上稱，今年5月全國平均降雨量57.4毫米，較常年同期少18.4%。全國共有37個國家氣象站日降雨量達到或突破5月歷史新高，其中福建邵武275.1毫米、江西宜黃258.1毫米、貴州修文228.3毫米均創歷史新高。預計本月，東北、華南、西南、西藏、西北、新疆等地部分地區降雨較常年同期偏多，其餘大部地區降雨與常年同期接近或偏少，其中天津、河北、山西、山東、上海、江蘇、浙江、安徽、江西、河南、湖北、新疆等地部分地區偏少兩成至五成。

氣溫方面，上月全國平均氣溫16.3℃，較常年同期偏低0.2℃。預計本月除內蒙古、吉林、黑龍江、西藏、陝西、甘肅、寧夏、新疆部分地區較常年同期偏低外，其餘大部地區氣溫接近常年同期或偏高，當中上海、江蘇、浙江、安徽、江西、廣東、廣西、海南、四川、貴州、雲南、西藏局部氣溫偏高1℃至2℃。此外，預計本月華北、華東和華中、新疆部分地區高溫（≧35℃）日數接近常年同期或偏多。