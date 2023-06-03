侯友宜被指太像國民黨 失年輕人票源

【本報綜合報道】台灣早前有民調顯示，國民黨總統候選人侯友宜支持度僅剩18.3%，低於民眾黨主席柯文哲的25.9%，以及民進黨主席賴清德的35.8%。前立委沈富雄周四受訪時指，侯友宜流失年輕人的票源，原因和老國民黨不要侯友宜的原因剛好相反，深藍的人覺得他不像國民黨，但年輕人卻覺得他太像國民黨，而且還是當年的國民黨。

支持度低於柯文哲賴清德 沈富雄稱，侯友宜要把這一份民調當成警訊、警鐘，要從科學角度去檢討支持者究竟跑到哪裏，並建議他甚麼都不要做，好好地去拚，把黨內的凝聚力提高到像賴清德和柯文哲一樣，大概是85至90%之間就可以，屆時大部分的人就會自動回來。

沈坦言侯要有所取捨，要在年輕人這一塊着力，並強調侯在戰略上要做到「快、狠、辣」。

台資深媒體人單厚之認為，侯友宜近日民調下滑，有部分原因是淺藍選民同情爭取國民黨總統提名失利的鴻海集團始創人郭台銘，而將票灌給柯文哲，因此在民調中柯文哲在淺藍選民中拿到的票比侯友宜多。單厚之指，侯友宜民調低本來是暫時性，郭台銘上月30日晚間邀柯文哲散步聊天，未料隔天改口稱忘了，遭外界譏言行宛如「渣男」，將加速侯友宜民調回彈的速度。