民進黨連環爆性騷擾

一周兩宗 女員工投訴反遭上司刁難 台灣民進黨繼一名前婦女部員工披露自己被性騷擾，數日後又有女性前黨工控訴，被當時的部門同事陳右豪性騷擾，而時任青年部主任蔡沐霖對此處理不當。她指自己一輩子都無法原諒陳、蔡兩人，必須指名道姓說出惡行。現任勞動部次長李俊俋秘書的蔡沐霖周四已辭職，後續將接受內部調查。民進黨黨中央昨日召開記者會，由秘書長許立明率領相關黨務主管鞠躬道歉。

最新站出來的女前黨工指出，陳右豪不只訊息、電話騷擾，更常在各種飯局喝醉時，對她摟腰、摸屁股、玩頭髮、偷親臉頰，她每次都明確拒絕。但對方沒有因此收斂，更在兩次部門到外縣市出差時跑到她房間，瘋狂按電鈴、敲門、踹門，當下感到無比害怕；對方也曾在酒店監視她、不讓她走出房門，形同軟禁。

女前黨工事後將相關情況告訴蔡沐霖，被對方勸導「雄性動物追求異性不成，總會被傷自尊嘛，妳要多體諒」，其後遭對方刻意針對，包括在她的計劃書、工作藉故刁難、嘲笑、威嚇，甚至以影響部門氣氛為由，逼她要向陳右豪道歉。她指，由於自己身心狀態已到達極限，實在承受不住欺辱，下定決心要辭職，返回家鄉靜養。

部門主管辭職 高層道歉 蔡沐霖透過聲明表示，他過去於2020年5月20日至今年1月18日擔任青年部部門主管期間，確曾因管理不當的緣故，經人事單位按黨內規定約談。除坦誠面對一切約詢外，他對於相關懲處也全盤接受並深自反省。

許立明昨日表示，對於曾經在中央黨部工作的同事受到這樣對待，他除了生氣、不捨還有滿滿歉意，願意提供所有資源與渠道協助受害者，所有覺得被侵害的同事或前同事都可以向他直接申訴，黨內若有主管隱匿，經查屬實一律開除。他強調會對蔡沐霖啟動黨紀處分，同時請律師研議相關資料，只要有觸及法律問題，將會整理證據移送法辦。本報綜合報道

蔡沐霖辭去勞動部次長秘書一職。 陳右豪