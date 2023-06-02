主戰主和相爭持 俄烏戰事何時了

面對俄烏戰爭不斷惡化，歐洲吃大虧，歐洲政治鷹鴿兩派展開生死鬥，爭議要繼續支持烏克蘭打敗俄羅斯，還是推動立即停火制止烏克蘭被毀滅及俄烏大量人命傷亡。父親因涉嫌謀殺希特拉被殺，曾任職德國外交部及漢堡第一市長的克勞斯‧馮‧多赫南伊，於2022年出版暢銷書《國家利益》，批判歐洲親美政策，如今更公開宣揚歐洲要脫離美國霸權主義的陰影及危害，放棄「美德友誼的幻覺」，對中國要更多理解，以及與俄羅斯消除緊張敵對的關係。

歐洲鷹派和鴿派的爭論核心，是如何評估俄羅斯總統普京的立場，強硬鷹派認為普京是獨裁者，想回復蘇聯的帝國主義榮光及遼闊國土，他們認為普京甚至相信烏克蘭人不應組成獨立於俄羅斯以外的國家。

溫和鷹派則認為，俄羅斯已沒有過去的強大經濟及軍事實力以擴張領土，普京是懼怕烏克蘭傾向西方的自由民主會嚴重衝擊俄國的政治體制，使這個有190個不同種族的聯邦，會承擔不起分離主義的衝擊而趨向解體；故此，俄軍的入侵是藉打擊烏克蘭以遏制分離主義勢力及挑戰北約自身防衞政策。

助紂為虐 雙重標準 以德國前總理默克爾、法國總統馬克龍及多赫南伊等所代表的歐洲鴿派，強調他們與普京有長期外交接觸，深信以普京所代表的俄羅斯掌政者，不單止沒有帝國主義的領土擴張野心和實力，更是一個代表70%以上俄羅斯人民集體信念的政府，不能接受北約擴張到俄羅斯家門前，烏克蘭加入北約是最後一根稻草，壓垮了俄羅斯忍受北約軍事威脅的耐性。

歐洲鴿派認同鷹派對俄羅斯入侵烏克蘭的譴責，但歐洲其實一直助紂為虐，沒有阻止美國霸權主義政府製造兩伊戰爭，以伊拉克做戰爭代理人入侵伊朗，之後又入侵伊拉克、阿富汗和敍利亞等國，對美國不加以譴責、制裁，亦不支援被美國殘害的弱國，如今譴責、制裁俄羅斯及支援烏克蘭，就嚴重的雙重標準了。如果歐洲國家之前奉行國際公義，美國就不會在2014年明目張膽顛覆烏克蘭的中立政權，武裝及支持烏克蘭納粹分子和政府軍殘暴攻擊烏東的俄裔烏克蘭人，導致最終俄羅斯的軍事介入。歐洲的外交失誤對引發俄烏戰爭難辭其咎，只有停火及和談才是出路。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻