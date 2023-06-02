兒童節時裝秀 麻袋製龍袍

為慶祝內地六一兒童節，中國山東省聊城市一所中學前日舉行「多彩時裝秀，環保我先行」文藝展演。40名學生利用廢舊物品自主設計服飾走騷，其中一名男同學利用黃色廢棄麻包袋製成龍袍（圖），成為全場焦點。他事後表示靈感來源歷史書，活動亦建立其環保意識，養成勤儉節約習慣。