四川男堅持大學夢 27次赴高考

縱使被外界戲稱為「高考釘子戶」，中國四川省成都市一名年過半百男子至今仍未放棄考入大學夢想，亦不理旁人目光，毅然在茶館埋頭苦讀。距離高考日子愈來愈近，他已重考多達26次，坦言希望今次是自己最後一次踏上考場。

56歲的梁實1983年首次參與高考，卻一直名落孫山。作為一名高齡備考者，他一如既往地保持良好心態，至近日開始在茶館苦讀。他承認26次高考經歷的確較多，最開始時心態是希望有好前程，至近年已變成一圓考入大學夢想。

坦言不知落榜原因 經歷多年寒窗苦讀依舊徒勞無功，梁實坦言不知道箇中原因，甚至覺得自己水平有點高，卻總被分數拖後腿。對於被外間質疑有炒作嫌疑，他覺得這是無稽之談，「最開始幾年，如果有人這樣說，還可以理解，都這麼多年了，還這麼說就沒道理了，畢竟我也沒利用名氣去達成甚麼目的」。

多年來，梁實都會到茶館自修溫書，常年備考茶館紛紛倒閉，只餘下自己一人繼續奮鬥到底。偏偏茶館老闆亦不相信梁實能夠考上重點大學，笑稱：「他（梁實）能考上，我手板心煎魚給你吃。」本報綜合報道