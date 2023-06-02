泰國破加密幣詐騙 涉款22.5億

【本報綜合報道】泰國警方、反洗錢委員會辦事處及移民局等多個部門周三聯合執行清查加密貨幣罪犯行動，搜查曼谷多處。其中，一對居住在曼谷豪宅區的中國男女涉嫌加密貨幣詐騙案被捕，涉案金額估計高達100億泰銖（約22.5億港元）。案件受害人多達逾20萬人，除了泰國本地人，也有來自美國和英國等地。

泰國網絡犯罪調查局早前接獲投訴稱，有不法分子利用虛假身份接近受害人，誘騙對方前往虛假平台進行加密貨幣及各種資產交易投資。有泰國受害人稱，於案中共損失3,500萬泰銖（約787萬港元）。

搜逾20目標 中國籍男女被捕 警方周三的搜查目標有20多處，包括多幢在曼谷巴威的豪宅別墅。被捕的31歲中國男子和25歲中國女子是夫婦或情侶關係，無業，警員於現場查獲超過1,500萬泰銖（約338萬港元）現金、價值逾6,000萬泰銖（約1,350萬港元）房產地契、位於曼谷市中心商業區素坤逸的4套約值1.28億泰銖（約2,880萬港元）的豪華公寓房契。此外，現場又查獲一批潮物收藏品、iPhone手機、平板和手提電腦，以及多個名牌手袋等物品。