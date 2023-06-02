NASA專家：查UFO欠證據

網上直播首聽證會 公開案例 美國政府近年積極調查不明飛行物目擊報告，美國太空總署（NASA）去年成立專家組處理。專家組於美國時間周三舉行首場公開聽證會，全程網上直播，公開不少案例，並討論了調查不明飛行物目擊報告的難處。

專家組由16人組成，成立目的是調查「不能被確定為飛行器或者科學上已知自然現象」（UAP）的非機密民間目擊通報，將於今年夏季公開調查報告。周三的會議全長約4小時，主席什派爾蓋（David Spergel）表明如果要宣稱發現非人類智慧的證據，這需要特殊的證據，而目前沒有這類證據。

通報800宗 僅5%涉異常現象 與會的美國海軍全領域異常現象解決辦公室（AARO）主任柯克帕特里克（Sean Kirkpatrick）指，美軍在過去20年記錄了逾800宗目擊通報，平均每月收到50多宗至100多宗通報，但真正可能涉及異常現象的或許只佔整體個案2%至5%。

會上播出一段由美國海軍軍機在美國西部空域拍到的片段，可見夜空有多個光點移動，軍機無法攔截光點，軍方最後認為其實只是一架正飛向機場的民航機。什派爾蓋亦指出，UAP相關的證據通常難以解釋或容易曲解，例如澳洲有研究員接收到一堆無線電波，結構非常奇怪，集中在午餐時出現，最終發現原來只是民眾用微波爐叮飯釋出的電波。本報綜合報道