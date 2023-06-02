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美控助華追逃 3人受審
美國退休警察麥克馬洪（Michael McMahon）及兩名中國公民、朱勇（Zhu Yong，音譯）和鄭從英被指涉及中國追捕海外逃犯「獵狐行動」，案件周三在紐約開審。他們被控充當外國政府的未註冊代理人，最高可判監10年。另有5人涉案，其中3人身處中國，仍未落網。（綜合報道）
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