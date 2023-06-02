布林肯：美歐不尋求與中國脫鈎

【本報綜合報道】美國-歐盟貿易和技術委員會第4屆會議瑞典呂勒奧舉行，美國國務卿布林肯周三在會上致詞時指出，美國和歐盟在對中國的看法愈趨相同，都不想與中國對抗，沒有尋求與中國脫鈎，也不想與中國發生冷戰；相反，美歐都能從對華貿易及投資中獲益，且專注於降低與中國合作的風險，並尋求方法應對在合作中面臨的挑戰。

委員會在會議後發聲明，承諾美國和歐盟會攜手打擊中國的非市場經濟行為，提到中國在醫療儀器行業的政策不利於歐美工人，美歐正探索可能的協調行動作出應對。

攜手打擊非市場經濟行為 聲明又關注到外國進行的訊息操縱及訊息干擾，以及散播虛假訊息行為，尤其在俄羅斯入侵烏克蘭問題上，指出中國放大俄羅斯所敍述的虛假訊息，做法危險。

對於美歐的聲明，中國外交部發言人毛寧回應指，中國是虛假訊息的受害者，也高度關注非市場經濟行為，美歐如果關注這個問題，建議從自身做起，先停止以國家安全為藉口搞單邊制裁、長臂管轄，停止推行歧視性、差異化的產業扶持政策，停止惡意打壓別國企業。