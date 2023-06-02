奧斯汀指美中溝通助減輕軍事危機

【本報綜合報道】美國防長奧斯汀昨日訪問東京，與日本防相濱田靖一會面。奧斯汀稱，中國近期對美國及盟友軍機的挑釁性攔截令人擔心，憂慮事件會迅速失控，希望改變中國的行動，又指中美兩國需要透過對話控制危機，但不幸地中方拒絕安排中國國務委員兼國防部長李尚福在新加坡與他會晤。

奧斯汀指，美日正努力推動軍事關係進一步現代化，防範中國「脅迫」行為，包括共同研究應對高超音速武器的技術。濱田靖一指，因應北韓可能再發射衞星，希望加強與美國和南韓的安全合作。奧斯汀強調美軍會與自衞隊肩並肩保衞日本，加強地區和平與威懾，維護基於規則的國際秩序。

在北京，外交部發言人毛寧回應指，美日軍事關係或者軍事合作，首先應當有利於地區的和平穩定，不應當針對第三方，更不得損害第三方的利益。談到脅迫，大搞脅迫的恐怕不是中國，而是美國。

中星防長宣布成立熱線 另外，李尚福周四抵達新加坡準備出席今日至下周日舉行的香格里拉對話，他抵埗後與新加坡防長黃永宏簽署合作備忘錄，宣布兩國成立熱線，建立軍方高層對話管道，但無交代熱線設立時間點。新加坡政府聲明指出，這種高層通話開放熱線，對於加強雙方了解與互信相當重要。