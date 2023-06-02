特朗普錄音 揭卸任後留機密

事關國防部擬向伊朗發動攻擊 美國司法部對前總統特朗普不當處理機密文件的刑事調查持續，美媒周三報道，聯邦檢察官獲得一份特朗普的錄音，他在當中承認自己在卸任總統後，保留了一份國防部的機密文件，內容涉及對一場可能對伊朗發動的攻擊。特朗普透過發言人稱有關報道是對他的政治迫害。

報道引述多位消息人士，指有關錄音錄下了2021年7月，特朗普在新澤西州一個高爾夫俱樂部與一名記者及一名傳記作家的會面，當時兩人正在撰寫特朗普前幕僚長梅多斯的自傳，在場的還包括特朗普僱用的助手。消息人士稱，這些與會者都沒有安全許可，不可接觸機密訊息。

特朗普怒斥政治迫害 錄音內容顯示，特朗普當時已經知道自己在卸任之後保留了機密資料，亦表示自己願意分享這些資料，同時他也意識到，自己在卸任之後解封文件的能力有限。消息人士指出，有關錄音可能成為調查特朗普涉嫌不當處理機密文件的證據。

特朗普的發言人發表聲明，稱這次「洩密」是一場「激進黨派」作出的政治迫害，目的是「加劇緊張狀態，並繼續媒體對特朗普總統及其支持者的騷擾」；聲明又指，司法部繼續干預總統選舉是可恥的，「這種毫無根據的調查應該終止，停止將美國納稅人的金錢浪費在民主黨的政治目標上」。

彭斯傳將宣布選總統 另多間傳媒引述知情人士消息報道，特朗普前副手、共和黨籍前副總統彭斯將會在下周三宣布參加2024年的總統選舉。當天是彭斯的64歲生日，報道指他將透過發布短片，以及在艾奧瓦州首府得梅因發表演說，正式公布參選。

作為堅定的社會保守派，彭斯在任職副總統期間一直支持特朗普，但特朗普在2020年的總統選舉中失利後企圖推翻選舉結果，彭斯拒從，兩人漸行漸遠。彭斯今年3月受訪時曾譴責特朗普，指2021年1月6日發生的國會暴動是個恥辱，歷史將追究特朗普的責任。彭斯又指特朗普在當天的言行鹵莽，使彭斯自己及其家人，以及國會山莊的每個人陷入危險之中。惟有民調顯示，彭斯在共和黨的支持率只有4%，遠不及於特朗普53%的巨大優勢。本報綜合報道