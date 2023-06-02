科索沃衝突升溫 北約增援700人

【本報綜合報道】科索沃北部的塞爾維亞族地區多個市政廳，周三連續第3天有塞族示威者舉行示威集會，抗議阿爾巴尼亞族人士當選市長，北約領導的維和部隊加強在市政廳周邊的保安，目前該部隊有4,000人在科索沃，北約表示會派700人到當地增援。

周一茲韋錢（Zvecan）市政廳的暴力示威有30名北約軍人及和52名塞族示威者受傷，而周三的示威活動大致和平，不過仍有示威者打破了一輛警車和兩輛阿爾巴尼亞媒體汽車的車窗。示威者要求科索沃特警撤出科索沃北部幾個塞族城市，禁止阿爾巴尼亞裔市長進入辦公室，及釋放被捕的塞族民眾。有示威者拉起一幅長逾200米的巨型塞爾維亞國旗，從市政廳伸展到鎮中心。

塞國促土耳其介入 與此同時，塞爾維亞總統武契奇周三與土耳其總統埃爾多安通電話，討論科索沃局勢，塞爾維亞總統府其後發表聲明說，武契奇呼籲埃爾多安運用土耳其的影響力，維護西巴爾幹地區的和平。而塞爾維亞的傳統盟友俄羅斯則表示正監察局勢，呼籲尊重科索沃塞族人的權利。