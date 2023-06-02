金與正揚言再射軍事衞星

【本報綜合報道】北韓首枚軍事偵察衞星周三發射失敗，勞動黨中央委員會副部長金與正昨日發表講話，揚言北韓會再次發射軍事偵察衞星，不日將正確進入軌道，任何人都不能否定北韓發射衞星的主權權利。

斥美亦大量發射 金與正批評，美國對北韓發射軍事偵察衞星說三道四，是惡人先告狀，重彈不正常的強盜思維，無人授權美國詆毀特定國家的主權權利，美國等國發射數千枚衞星亦應捱批。她指美國及盟友對北韓發射衞星不安焦慮，再次確認對方最害怕北韓擁有優秀情報偵察手段，朝方將付出更大精力開發偵察手段。

金與正斷言，北韓的軍事偵察衞星不日就會正確進入軌道，北韓清楚意識到與美國較量的長期性，以及未來面臨的威脅及挑戰，將全方位不斷提高戰爭遏制力。她警告，若美國及其盟友繼續妄圖侵害北韓主權權利，朝方絕不手軟。

南韓軍方表示，相信北韓發射的航天器曾穿越南韓防空識別區上空後，之後落入朝鮮半島西部海域。至於北韓特別選公布的發射窗口期首日行動，南韓國防部認為朝方已宣布將於6月上旬召開勞動黨八屆八中全會，抓緊發射可能是為了宣傳研發戰略武器、裝備偵察手段等國防領域成果。

金與正