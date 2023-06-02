俄攻勢猛烈 烏艦隊全覆滅 基輔兒童醫院學校被毀3死

俄羅斯針對烏克蘭首都基輔的攻勢持續，周四凌晨再有俄軍導彈空襲基輔，全數被烏軍防空系統擊落，惟導彈碎片殘骸擊中一間兒童醫院及兩間學校，造成3人死亡，包括一名9歲女童。另一方面，俄羅斯國防部宣稱摧毀烏軍最後一艘戰艦尤里·奧列菲連科號，意味着烏克蘭海軍艦隊全軍覆沒。

烏克蘭總參謀部指，俄軍向基輔發射10枚伊斯坎德爾導彈，全數由防空系統擊落。烏軍指，部分導彈殘骸擊中兒童醫院及學校，並在市內3個地區引發火警和損毀情況。基輔警方表示，一名9歲的女童與她34歲的母親及另一名33歲的女子在空襲中死亡，另有14人受傷。基輔市長克里琴科（Vitali Klitschko）指，死傷者可能是因防空系統擊落導彈的殘骸造成。

同日，接壤烏克蘭的俄羅斯南部邊境地區別爾哥羅德州州長格拉德科夫指控烏克蘭以無人機向他們發動襲擊，並炮擊當地一小時，造成兩名平民受傷。格拉德科夫表示，該州1,300多名兒童需要從邊境地區撤離，形容當地情況愈來愈糟，白天經常出現炮擊，令當地所有人都非常擔心。

烏司令稱迄今摧毀18俄艦艇 俄羅斯國防部周三指出，空天軍周一利用精確制導武器，打擊停泊敖德薩港口烏克蘭戰艦，成功摧毀烏克蘭海軍最後一艘戰艦——尤里‧奧列菲連科號。俄羅斯前海軍黑海艦隊司令科莫耶多夫嘲諷稱，「烏克蘭現在只有河軍了，因為只有一些裝甲炮艇還能夠躲藏在聶伯河水域」。

烏克蘭海軍總司令內日帕帕受訪時，未對俄軍宣稱擊沉尤里‧奧列菲連科號作正面回應，但指自從俄羅斯全面入侵以來，烏克蘭國防軍已摧毀了18艘敵方的軍艦和船隻。他稱不僅烏克蘭海軍，地面部隊及其他單位也有參與摧毀俄方艦艇行動，包括在別爾江斯克港口摧毀一艘俄軍大型登陸艦。

澤連斯基施壓北約 促准加入 另一邊廂，烏克蘭總統澤連斯基昨日抵達鄰國摩爾多瓦，出席歐洲政治共同體（European Political Community）峰會，峰會將有50多名歐洲國家領導人參加。他重申烏克蘭希望加入歐盟，並稱烏克蘭已準備好加入北約，正等待北約為接納烏克蘭做好準備，同時表明烏克蘭支持摩爾多瓦和摩爾多瓦人民加入歐盟。本報綜合報道