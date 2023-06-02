司機油門當腳掣 學童偕母斷魂

【本報綜合報道】湖南省長沙市開福區一家幼稚園門外周三發生致命車禍。一對母女當日打算返校參加活動時，遭一輛私家車撞倒雙雙死亡。據指，私家車女司機事發時疑在講電話，又誤將油門當煞車，致造成該宗車禍。內媒從長沙市公安局交警支隊開福大隊工作人員獲悉，案件正在調查處置中。

綜合報道和網上消息稱，長沙市開福區雙河灣幼兒園周三準備舉行一場盛大活動。早上8時許，家長們陸續送子女到幼兒園。從網傳影片所見，現場有多人圍觀，數名醫護人員將被壓在私家車底的人抬上擔架床。據指，涉事私家車當時疑在掉頭過程中倒車，錯將油門當煞車，導致車輛失控撞上路邊圍牆，並撞倒一對母女。母女二人其後送院，均搶救無效身亡。

出事後 女司機蹲地哭 有現場附近居民表示，事發後幼稚園正常開放，但原定舉行的活動已取消。另多人稱，涉事女司機住在附近小區，她的孩子也在該幼稚園上學。事發後，該司機當場蹲在地上哭起來。據稱，事發後部分家長建議幼稚園，希望車輛能停到距離幼稚園門外30米的地方。內媒周三聯絡幼稚園，對方工作人員稱，事故純屬交通意外。該工作人員表示，幼稚園門口平時會有老師值班。長沙市公安局交警支隊開福大隊工作人員稱，相關部門將會對附近幼稚園門外道路進行整治，同時加強安全措施。