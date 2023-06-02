教師溺亡 記者採訪 3警拳毆 免職拘留

內媒一名記者周二在貴州省畢節市織金縣採訪一宗教師溺亡事件時，遭不明來歷人士毆打，並且砸碎記者手機和眼鏡。貴州省畢節市聯合調查組昨日指，打人者為馬場派出所一名副所長和兩名輔警。織金縣公安局已經拘留上述3人，並且作出免職及解聘處分；織金縣縣委則提出免去馬場鎮鎮長的職務。

水庫洩洪沖走兩人 據此前網傳截圖顯示，今年4月，貴州畢節織金縣兩位老師在河邊檢鵝卵石被水庫洩洪的洪水沖走溺亡。

極目新聞記者李賢誠於周二來到事發地探訪，試圖還原悲劇發生的過程。在當日下午2時許，他抵達當地布底村後，遭到一名開房車的男子盤問，但記者並未回答。

當日下午4時左右，李賢誠在織金縣貓場鎮沙壩村發現有一輛車跟隨，於是用手機拍下對方照片，之後下車向尾隨車輛上的熊×等人了解情況。

織金縣公安局馬場派出所副所長熊×、馬場派出所警務輔助人員李×、馬場派出所警務輔助人員陶×隨即下車，阻止李繼續拍攝，期間打傷對方，導致他的手機、眼鏡等物品受損。

縣委建議鎮長免職 至同日下午6時22分，織金縣公安局貓場派出所接獲李賢誠報警，稱在織金縣引子渡水電站被打。警員到場初步核實後，將他送院檢查，醫院診斷為多發性軟組織挫傷。公安機關決定依法對熊×、陶×處以行政拘留20日，對李×處以行政拘留15日處分。織金縣委決定免去負有領導責任的彭××馬場鎮黨委副書記職務、提出免去其馬場鎮鎮長職務。聯合調查組向記者李賢誠、新聞媒體和社會各界致歉，會加強幹部隊伍教育管理。本報綜合報道