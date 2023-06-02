合併新聞片造謠 河南多人遭懲處

【本報綜合報道】內媒周三報道，有短影片創作公司為吸引流量，將河南省「上百台收割機在南陽不讓下高速收麥子」和「駐馬店有麥子趕不及在雨季前收割」的兩則新聞合併，稱因收割機在高速公路被攔截，而導致大量小麥遭延誤收割，其後更在短片平台散播。警方依虛構事實、擾亂公共秩序罪，行政拘留和訓誡該公司多名員工。

影片創作公司圖吸流量 報道指，河南某生物科技有限公司濟源分部的短片平台帳號，有黃姓員工見到外地某創作者發布名為「奇怪，麥子熟了，收割機卻不見了」的影片流量破百萬，便對影片進行修改製作和杜撰文案。其後該公司的其他員工分別在濟源市承留鎮麥地和村莊前，進行拍攝並發布影片，造謠事件發生在濟源，影片遭廣泛傳播。

公安機關於上周五傳召其中發布影片的趙姓員工接受調查，涉事黃姓員工得悉後亦主動到公安機關投案自首。兩人對違法行為供認不諱，隨後其餘參與拍攝和傳播影片的員工亦投案自首並供述違法行為。黃、趙兩人分別遭行政拘留4日和7日，其餘人士則被訓誡。