違法使用農地案 吉林回收追責

【本報綜合報道】因應吉林省長春市雙陽區神鹿峰景區出現違法用地問題，自然資源部去年10月公開掛牌督辦，至周三發布調查處理結果。吉林省自然資源廳責成長春市規劃和自然資源局依法作出行政處理決定、依法收回違法批准使用的土地，同時將雙陽區委、區政府違法批准使用、徵收土地問題線索，按照幹部管理權限，依法依規移送紀檢監察機關。

平整耕地逾691畝 神鹿峰景區項目建設單位為吉林中慶神鹿文化旅遊投資有限公司，由2019年9月開始平整土地，至翌年6月底完工。它位於長春市雙陽區山河街道，全部屬於耕地，用地691.84畝，建設遊客服務中心、休閒商街、種植草皮及觀賞花卉等。

經調查，長春市雙陽區委、區政府2018年8月至2020年7月通過召開專題會議等，明確屬地街道辦事處及相關部門職責，確定項目施工時間，在未依法依規辦理農用地轉用和土地徵收等情況下，責成屬地街道辦事處及相關部門實施徵地，推動項目動工建設，允許項目邊建設邊報批，要求對項目辦理用地、規劃、施工等建設手續中存在違法違規問題免予行政處罰，導致出現耕地「非農化」及「非糧化」等問題，構成違法批准徵收、使用土地行為。

吉林省自然資源廳組織調查後明確處理意見，責成長春市規劃和自然資源局依法依規穩妥處置地上建（構）築物，拆除復耕或依法完善用地手續。