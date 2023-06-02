北京人均年薪逾28萬

北京 ：北京人均收入在大城市中稱冠。

人才吸引力城市 3甲包括上海深圳 內地一間著名招聘中介近日發布《中國城市人才吸引力排名：2023》榜單，顯示從人才吸引力指數觀察，去年北京、上海、深圳位居前3名，一線城市、長三角珠三角人才集聚，高能級城市人才跨區流動性上升。

在中國最具人才吸引力城市TOP100排行榜之中，東部城市佔比超過70%，排前10的是北京、上海、深圳、廣州、杭州、南京、成都、蘇州、武漢、無錫。從人才淨流入佔比看，去年北上深廣人才淨流入佔比分別為1.5%、1.9%、1.1%、0.7%，其中以上海最高。

上海人才流入佔比微降 2018至2022年間，上海人才淨流入佔比逐年分別為0.9%、0.5%、1.2%、2.1%、1.9%，人才集聚明顯。在2018至2020年，上海人才流入佔比從5.6%降至4.7%，讓2022年人才流入佔比基本保持穩定；同時當地人才流出佔比於2019至2022年從4.8%降至2.3%，降幅明顯。

報告分析，上海經濟體量大，而且增長穩定，近5年來人才吸引力指數始終保持前三。人才流入上海主要是因為上海的經濟體量大、薪酬水準高，新經濟促進政策初見成效且人才引進政策放寬。

從去向看，北京和上海互為人才流出目標城市的第一位，北京流向上海與上海流向北京的人才比值為0.89，反映從北京流向上海的人才少於上海流向北京。

深圳創新發展水平高 至於北京市，根據官方2021年數據，當地以人均月收入21,554元（人民幣‧下同，約23,709港元），人均年收入258,648元（約284,513港元），全國大中城市中排名第一位。深圳人才吸引力排名第三位。近兩年深圳人才集聚明顯，主要原因是經濟發展速度快、創新發展水平高，但是由於人口承載力有限，近年也開始控制人口有序增長。

廣州人才吸引力位居於第四位。深圳和廣州互為人才外流目標城市的第1位，人才從廣州淨流向深圳；廣州由2017至2021年度計算，人才淨流入數目持續穩定增長，原因是廣州經濟發展速度快、生活成本在一線城市中最低。本報綜合報道