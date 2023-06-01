內地觀日衞星 測出逾200耀斑

【本報綜合報道】內媒前日從2023中關村論壇重大成果解讀新聞發布會上獲悉，中國首顆綜合性太陽探測衞星「夸父一號」上3台載荷的觀測數據已對全球試開放。其中，「太陽硬X射線成像儀（HXI）」載荷至今已觀測到200多個太陽耀斑，實現中國首次太陽硬X射線成像。

中國科學院紫金山天文台研究員、夸父一號衞星工程首席科學家甘為群在會上介紹，HXI載荷提供目前國際上唯一以近地視角拍攝的太陽硬X射線圖像，為「一磁兩暴」的太陽耀斑觀測提供了無可替代的觀測資料。他表示，目前HXI載荷所反映的太陽耀斑非熱輻射分布的細節非常罕見，超出之前預期。

另實現太陽磁場空間觀測 該衞星上另一載荷「全日面矢量磁像儀（FMG）」也首次實現中國太陽磁場的空間觀測，其局部縱向磁場的觀測精度達到國際先進水平。此外，「萊曼阿爾法太陽望遠鏡（LST）」載荷首次在衞星平台上實現全日面萊曼阿爾法成像觀測，觀測到一些比較罕見的白光耀斑，以及若干比較壯觀的萊曼阿爾法日珥爆發。甘為群稱，夸父一號的太陽物理前沿研究正全面展開，希望未來組織國內外太陽物理學家使用衞星數據開展深入研究。