追芝士滾山坡跌暈 19歲加女竟獲勝

英郡年度盛事 損傷無阻全球熱情 每年5月最後一個星期一，英國英格蘭格洛斯特郡的庫柏山（Cooper）都會舉行滾芝士比賽（Cooper's Hill Cheese-Rolling and Wake），來自世界各地的選手們將從山頂滾下追逐一塊滾落芝士。19歲加拿大女子參加其中一場比賽，最後竟在不省人事中、糊裏糊塗贏得賽事。

滾芝士比賽至少可追溯至1826年，不過當地人相信，該比賽有起碼600年的歷史。比賽要求選手在180米長的山坡上奔跑，擦傷、骨折是家常便飯，卻無阻人們參賽的熱情。參與女子賽事的歐文（Delaney Irving）在追逐芝士時跌倒，撞到頭部昏迷。然而當她在帳篷醒來，卻被告知獲勝，她大感驚訝，不知道自己是如何贏下比賽。

兩男亦同時勝出 獲勝者亦包括來自英國曼徹斯特的男子克羅拉（Matt Crolla）及日本男子涼也南（音譯，Ryoya Minami）。克羅拉指沒有為比賽做任何準備，「當個傻瓜就對了」；涼也南被問及為何千里迢迢趕來參加比賽，他簡單回答：「我喜歡芝士。」本報綜合報道