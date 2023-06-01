南海沉船地考古 發現鐵錨及箱子

【本報綜合報道】中國深海考古隊日前乘搭科考船探索一號，在南海西北陸坡一號、二號沉船遺址海域開展第一階段調查。內媒昨日報道，考古隊近日在一號沉船遺址西南方向發現一個鐵錨和箱子，鐵錨和箱子相距約50米，該鐵錨是否屬於一號沉船有待進一步研究。

沉船保持完好 深海考古隊由國家文物局考古研究中心、中國科學院深海科學與工程研究所、中國（海南）南海博物館3個單位聯合組成。在沉船遺址海域發現的鐵錨下部呈半埋藏狀態，露出兩隻錨爪，錨桿為圓柱形，頂端有一個鐵環。經初步測量，鐵錨長約一米，錨桿直徑0.1米至0.15米，頂部鐵環直徑約0.2米。箱子亦呈半埋藏狀態，初步判斷為木質結構，存放物品有待了解。

南海西北陸坡一號、二號沉船於去年10月發現，保存相對完好、文物數量巨大、時代比較明確，具重要的歷史、科學及藝術價值，是中國深海考古的重大發現，也是世界級重大考古發現。深海考古隊獲國家文物局批准後，上月下旬至本月上旬在該遺址海域開展第一階段調查。