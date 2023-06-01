分析古埃及銀手鐲 揭貿易全球化格局

與希臘聯繫追溯至青銅時代 多國考古學家團隊近日發表報告，指在分析古埃及的銀製品後，揭示當地人與古希臘人的聯繫可追溯至公元前2600年左右的青銅時代早期，比以前認為的要古老得多。相關研究有助後世了解全球化世界的起源。

探險者於1925年在埃及吉薩省的一個豎井之中，發現赫特菲爾斯女王（Hetepheres I）的空石棺，雖然內裏的屍體和金飾至今仍下落不明，但墓中仍有不少物件，包括手鐲。幾十年前，專家檢驗有關手鐲樣本後，便將它們放置位於美國的波士頓美術館內。

直至考古學家最近再掃描手鐲，新的分析表明這些手鐲由銀和微量的銅、金、鉛和其他元素組成。而埃及國內僅有豐富的黃金資源，卻無白銀資源，因此專家們刨根究底，查出原因。

手鐲礦石與愛琴海一致 專家們對比不同時期的礦石之後，最終發現手鐲銀中的鉛同位素比率，與希臘愛琴海基克拉迪群島（Cyclades）的礦石一致，最後得出古埃及及古希臘於當時存在着貿易網絡。本報綜合報道