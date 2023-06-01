華籲烏戰火勿波及核設施

促域外國勿阻解決敍問題

耿爽表示，烏克蘭危機仍在跌宕，形勢依然嚴峻。他提到，扎波羅熱核電站及周邊地區的軍事行動仍接連發生，外部電力供應曾數度中斷，有關設施多次受損，區內軍事風險有增無減，中方深感擔憂。他認為，各方應着眼和平大局和共同安全，為重啟對話和妥善解決包括核電站安全在內的相關問題創造有利條件，有重要影響的國家更應發揮負責任、建設性作用，而不是拱火澆油。