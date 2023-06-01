邊境庇護所遭炮擊1死 俄指摘烏

別爾哥羅德州政府指摘是烏克蘭所為，指炮彈擊中一個臨時庇護所。州長發放遇襲建築物照片，可見地面有大量瓦礫，地方政府一度疏散住宿中心的居民。另外，俄羅斯總理米舒斯京表示，自去年10月以來，已在烏克蘭東部4個俄控地區，即頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松及扎波羅熱，向150萬人簽發俄羅斯護照。

普京：俄軍僅攻擊烏彈藥庫

俄羅斯總統普京周二表示，針對烏克蘭國防部情報總局展開打擊。他透露，俄方一直討論打擊敵方決策中心的可能，包括烏克蘭軍事情報總部，它在兩三天前受襲。普京指同日較早時烏克蘭無人機襲擊莫斯科，主要目的是企圖恐嚇俄羅斯民眾，並稱之為基輔方面的恐怖活動明顯證據。他續稱，與烏克蘭一直以俄羅斯境內的住宅建築為目標不同，俄方高精度武器僅打擊軍事目標，如彈藥庫或燃料庫。他認為莫斯科的防空系統近期表現尚可，但仍有改善空間。