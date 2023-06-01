烏冀獲德英颱風戰機 美或援陸軍戰術導彈

列茲尼科夫

繼美國批准盟友提供F16戰機後，烏克蘭希望獲得更多西方戰機。德國及法國傳媒周二刊登烏克蘭國防部長列茲尼科夫專訪，他希望英國及德國聯合提供歐洲颱風戰機予烏克蘭。

歡迎德英培訓烏軍機師 列茲尼科夫表示，假如英德兩國同意烏克蘭的要求，將是踏出重要一步。他透露，烏克蘭需要約120架戰機，其中大部分是F16，目前全球共有超過5,000架同款戰機。此外，歐洲颱風戰機及JAS39獅鷲戰機，對烏克蘭均有幫助。他歡迎德國培訓烏軍機師使用歐洲颱風戰機，英國準備提供同款戰機訓練課程，烏克蘭正與瑞典討論如何啟動獅鷲戰機訓練。他以早前的國際坦克聯盟為例，稱戰機聯盟可在F16、歐洲颱風及獅鷲戰機上的基礎形成。

另外，列茲尼科夫強調不會攻擊俄羅斯領土，亦不需要對方的土地，否認參與襲擊別爾哥羅德州。他又指，烏克蘭可能在東部和南部反攻。烏克蘭正尋求與波蘭、斯洛伐克或羅馬尼亞一樣，與俄羅斯建立正常關係。英國及德國至今拒絕向烏克蘭交付戰機，理由是沒有對方希望獲得的F16。兩國更指，訓練烏軍機師操作歐洲颱風戰機及相關支援人員需時，無法立即發揮作用。

英揆下周訪美討論援烏 美國總統拜登周一回應記者提問，指考慮向烏克蘭提供射程300公里的陸軍戰術導彈。拜登政府曾表明不會向烏克蘭援助F16戰機及M1A1主戰坦克，但最終改變立場，因此供應陸軍戰術導彈可能成事。英國首相辛偉誠將在下周訪問華盛頓，與拜登進行會談，預計將討論改善兩國經濟關係，以及如何在俄烏衝突中持續向烏克蘭提供軍事支援。本報綜合報道