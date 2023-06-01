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加政客指遭華抹黑 致敗選
加拿大在野保守黨前黨魁奧圖爾（Erin O'Toole）周二表示，他得悉中國政府曾在加方2021年舉行聯邦大選時，散布抹黑言論，導致他不敵現任總理杜魯多。奧圖爾埋怨加拿大政府無視民主制度遭受攻擊，無向國會提交中國干預選舉情報。（綜合報道）
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