兩岸國際

美債務上限協議 再過一關

提高美國政府債務上限協議周二獲眾議院規則委員會通過，昨日提交到全會表決。規則委員會以7票贊成，6票反對，通過議案，反對者包括4名民主黨眾議員，以及曾反對麥卡錫任議長的強硬派共和黨人諾曼和羅伊。（綜合報道）
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