南海建浮動核電廠 華未拍板

論文第一作者是國家能源海洋核動力平台技術研發中心高級工程師王東輝。文章指出，組成浮動核電廠的反應堆與浮動平台技術相當成熟，但浮動核電廠面臨外部危險遠多於陸上核電廠，需預防水下蛙人、航行器、水面艦船舶、漂浮物及空中飛行物干擾和破壞。浮動核電廠需配備全船保安系統，但目前尚無成熟應用的保安措施。

憂美方水下攻擊

有駐北京海洋環境工程研究員指出，攻擊聯合國安理會常任理事國核心基建，過往被視為禁忌，但自俄羅斯天然氣管道北溪二號被炸，北京愈來愈擔心美國會攻擊中國在南海的基建，浮動核電廠遇炸引發災難，恐較北溪二號更嚴重。他認為中國無意令南海緊張局勢升級，因為其首要任務是經濟發展，需要地區穩定。