美偵察機南海挑釁 殲16近距攔截 抗衡

中美國防部長會面遙遙無期之際，南海上演一幕驚險攔截。美國指中國戰機對美軍偵察機作出不必要挑釁，並以機尾亂流干擾。中方批評美方長期、頻繁派艦機對中國抵近偵察，嚴重危害中國的國家主權安全，促請美方應立即停止危險挑釁，中方將繼續採取必要措施，堅定維護自身的主權安全。

印太司令部周二聲明指，一架美國空軍RC135偵察機上周五在南海國際空域，根據國際法執行安全及例行任務期間，一架中國殲16戰機在攔截時作出不必要的挑釁舉動。中方飛行員直接駕機切入RC135前方，迫使後者穿過亂流。聲明強調，美國將繼續在國際法允許的任何地方安全，負責任地飛行、航行和行動。美國印太聯合部隊將繼續在國際空域內飛行，並根據國際法適當顧及所有船隻和飛機的安全，期望印太地區各國在遵守國際法前提下安全使用國際空域。

切入前方 機尾亂流干擾 由RC135機組人員在機艙內拍攝的片段可見，殲16從右方加速切入，在RC135機頭前方飛過，兩者距離不足121米。受殲16機尾亂流影響，RC135出現顛簸。殲16機動動作名為「頭擊」，即切入攔截對象的機頭前方，有時甚至近距離切入，產生的尾流湍流或引致危險。

美機一度距華海岸50公里 中國官媒報道，當日執行偵察任務的美國空軍偵察機型號為RC135V。它的編號是64-14841，從日本沖繩縣駐日美軍嘉手納空軍基地起飛，最近時離廣東省揭陽市惠來縣海岸線約50公里。軍事專家指出，RC135V幾乎是貼着中國領海線飛行，抵近活動目的不言自明，解放軍出動戰機驅離是完全必要及合理。

解放軍南部戰區新聞發言人張南東陸軍大校表示，解放軍海軍17艦編隊在南海例行訓練期間，美軍RC135偵察機蓄意闖入訓練區域實施偵察干擾，南部戰區組織空中兵力全程跟蹤監視，處置依法依規，操作專業規範。美方行徑嚴重破壞地區和平穩定，相關報道罔顧事實，完全是惡人先告狀，顛倒黑白、倒打一耙，妄圖混淆國際視聽。

美國國防部高級官員認為，攔截事件並非中國飛行員獨立行動，而是橫跨南海、東海及台海等地方更廣泛模式的一部分。美軍選擇公布影片的時機，取決於解密及外交溝通程序，與中方拒絕中美防長在新加坡會面一事無關。美方會透過適當、成熟的外交和軍事渠道，向中方表達關注。美國國防部長奧斯汀及其他官員已公開表達類似事件增加的憂慮，擔心造成誤判。本報綜合報道

美軍人員駕駛RC135偵察機抵近偵察。 RC135偵察機 殲16戰機