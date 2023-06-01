視察福島核電站 韓方獲多項數據

考察團取得日方在2019年至2022年4年間所積累的測量設備運行數據，以及日方檢出次數較多的十多種核素每周一測的出入口濃度數據。此外，東電透露每處理8,000噸污染水後，若淨化能力在每周一次的濃度分析中下降，會更換ALPS設備的吸附材料。

劉國熙說，已確認日方為檢測氚濃度、而在排海前於上游水槽進行一次試料採集和分析，並將在排海過程中於排管頭和上游水槽之間的排管中，每天進行一次試料採集和分析。團隊也確認了能在異常情況下切斷排放的措施，並獲取了具體資料。劉國熙表示，為作出更精準判斷，還須進一步分析和確認。南韓考察團將分析迄今為止確保到的相關故障事例，以研判能否長期穩定營運，還將爭取從日方獲取ALPS的定期檢查項目和維護管理計劃。