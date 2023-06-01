韓料過度變更路徑 引致故障

【本報綜合報道】南韓國家情報院院長金奎顯昨認為，北韓軍事衞星發射失敗，或因過度變更路徑致技術故障。南韓專家估計北韓千里馬1號運載火箭使用白頭山運載火箭的引擎改良版，但調整火箭液體燃料成分後燃燒測試不足，致可靠性缺保證。

金正恩或現場觀摩

南韓國情院報告指，以往北韓發射物的一、二級火箭都是按直線飛行，但今次設為朝偏西方向飛行，強行向東變更飛行路徑，可能在過程中發生技術問題。國情院指距離東倉里發射場1.3公里附近觀禮台發現車輛、帳篷等設施，因此北韓領袖金正恩可能親臨觀摩。對於墜落在黃海海域的北韓軍事偵察衞星萬里鏡1號，國情院估計長1.3米，重300公斤，圖像分辨率最高可達1米左右，是可以執行初步偵察任務的小型近地軌道衞星。國情院認為，火箭發動機異常檢修通常耗費數周以上。但如果只是輕微故障，不排除提前發射，第二次發射時可能會選擇現有發射場。