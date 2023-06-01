首爾發疏散警報 其後指誤發

【本報綜合報道】南韓昨日清晨發現北韓發射航天器，行政安全部隨即向兩韓北方界線附近的白翎島、大青島，及首都首爾市發緊急警報，建議居民疏散。行政安全部之後承認誤發，撤回對首爾的警報。首爾市長吳世勳就引起混亂致歉，但否認誤報。

行政安全部清晨6時41分向所有首爾居民發出警報，建議居民準備疏散，優先考慮兒童和年老體弱者。南韓搜索引擎服務商Naver指，上午6時43分到6時48分期間，大量用戶試圖透過手機搜索引擎查詢，短時間內高流量導致頁面不穩定或未能打開。警報於上午7時03分宣布撤回，行政安全部向首爾居民發另一則手機訊息，通知疏散警報是誤發。

首爾市政府官員解釋，當局針對潛在危機而採取緊急行動，可能影響市民生活和安全，且風險當時仍待確定。輿論批評，首爾市政府收到行政安全部通知後9分鐘才發出警報，且警報沒有說明緊急情況詳情。在白翎島，民眾指防空警報響了20分鐘，並廣播呼籲民眾疏散。

沖繩發緊急通報 日本防衞省最初認為北韓發射疑似彈道導彈，於是在上午6時30分透過「全國即時警報系統」（J-Alert）向沖繩縣發出緊急通報，沖繩縣民眾在建築物內或在地底躲避。防衞省其後於上午7時04分解除警報，指飛行物不太可能擊中日本。