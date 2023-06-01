朝射軍事偵察衞星失敗 黃海墜落 運載火箭殘骸 韓撈獲

北韓首枚軍事偵察衞星昨日因技術原因發射失敗，殘骸墜落黃海海域。南韓首爾及日本沖繩一度發出避難警報，引起民眾恐慌。美國及南韓均譴責北韓違反聯合國安理會決議，中方促請各方正視朝鮮半島和平機制缺失的癥結，按照雙軌並進的思路，重啟有意義的對話，均衡解決各自合理的關切。

北韓國家宇宙開發局表示，新型衞星運載火箭千里馬1號搭載軍事偵察衞星萬里鏡1號，昨日上午6時27分在平安北道鐵山郡西海衞星發射場按計劃升空。千里馬1號在飛行過程中完成一級分離，但第二節發動機未能正常點火，導致火箭失去動力，墜入半島西部海域。

料涉發動機及推進劑問題 宇宙開發局發言人稱，初步認為事故原因與千里馬1號的新型發動機系統可靠性及穩定性較差，以及推進劑無法穩定燃燒有關。科學家、技術人員及專家將查明具體原因，並在試驗後早日再次發射。

美日韓代表電話會議譴責 南韓聯合參謀本部指，北韓於上午6時29分在平安北道東倉里一帶向南發射一枚航天器，越過南韓白翎島以西遠海，但在非正常飛行狀態下於上午8時05分，落入中西部於青島以西約200公里海域。落點位於南韓與中國之間公海，離南韓全羅北道群山港以西60多公里。韓軍打撈出一個圓柱形裝置，推斷是疑似火箭殘骸，用於連接一級和二級火箭。待其餘殘骸撈出後，將分析性能、部件來源及技術水平等。

南韓國家安全保障委員會把事件定性為遠程彈道導彈挑釁，強烈譴責北韓。南韓外交部半島和平交涉本部長金健、美國國務院對朝政策特別代表金星容、日本外務省亞洲大洋洲局長船越健裕舉行電話會議，強烈譴責北韓利用彈道導彈技術發射飛行器，對地區安全構成嚴重威脅，並對國際社會發起重大挑釁。3人重申加強三邊合作，提升威懾力及應對力。

韓指朝或本月內再度試射 南韓總統辦公室一名官員認為，北韓可能在本月11日前會再次發射軍事偵察衞星，正準備加以應對。韓媒分析指，北韓勞動黨第八屆中央委員會第八次全體會議定於本月上旬舉行，下月7日便是韓戰《停戰協定》簽署70周年，北韓或趁以上日子再次發射衞星。北韓周二向國際海事組織通報，於昨日至本月11日期間發射衞星。本報綜合報道

南韓撈獲疑似北韓火箭殘骸（左）。（Getty Images圖片） 北韓軍事偵察衞星發展摘要 南韓批評北韓利用彈道導彈技術發射飛行器。 北韓軍事偵察衞星發射情況