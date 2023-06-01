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自治區前副主席收賄認罪
廣西壯族自治區前副主席劉宏武涉嫌在2005年至2022年間多次收受大量賄賂，折合金額約8,373萬元人民幣（約9,227萬港元）。海南省第一中級人民法院昨日一審公開開庭審理有關案件，劉宏武當庭表示認罪、悔罪，案件將擇期宣判。（綜合報道）
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