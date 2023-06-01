女網紅遭擄至緬強暴禁錮

美國非營利組織全球反詐騙組織周二公開兩宗泰國擄人事件，分別是一名中國大陸百萬粉絲女網紅及台灣遊客在曼谷被下藥，其後均遭擄至緬甸。其中大陸女網紅在曼谷一家知名酒吧被下藥，醒來發現已身處緬甸KK園區，遭詐騙集團成員強暴和軟禁。（綜合報道）