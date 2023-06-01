6月1日(四)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
06月01日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
女網紅遭擄至緬強暴禁錮
美國非營利組織全球反詐騙組織周二公開兩宗泰國擄人事件，分別是一名中國大陸百萬粉絲女網紅及台灣遊客在曼谷被下藥，其後均遭擄至緬甸。其中大陸女網紅在曼谷一家知名酒吧被下藥，醒來發現已身處緬甸KK園區，遭詐騙集團成員強暴和軟禁。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230601-0601_00178_028/女網紅遭擄至緬強暴禁錮
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc