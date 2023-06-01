持續降雨 河南撥2.2億烘乾小麥
【本報綜合報道】河南省自上周四以來出現了大範圍持續陰雨天氣，嚴重影響了小麥正常成熟收穫。多地政府發現麥田積水，小麥點片倒伏、發霉，部分地方出現籽粒萌動和穗發芽現象，是近10多年來最嚴重的「爛場雨」天氣。省政府周二宣布，緊急下撥兩億元人民幣（約2.2億港元）資金，用於小麥烘乾，確保小麥質量和農民收益。
相關部門發現，全省降雨過程具有3大特點，一是持續時間長，降雨歷時6天，與豫南地區小麥成熟期高度重合；二是影響範圍廣，降雨覆蓋全省17個省轄市和濟源示範區；三是雨量大，全省平均降雨量達到35毫米。當局從上周二開始組織豫南成熟地區抓緊搶收，雨前共搶收178萬畝，降雨至今又搶收208.3萬畝，累計收穫佔全省8,500萬畝小麥面積的4.52%。
派員排水搶收
周一降雨基本結束，河南省主要麥區以多雲和陰天為主，有利大面積機收作業。相關部門將組織人力和機械搶排田間積水，加強農機調度，加快小麥搶收進度，加緊烘乾晾曬，強化服務保障，做好困難幫扶，加強調度指導，做好小麥收儲。
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