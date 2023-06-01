持續降雨 河南撥2.2億烘乾小麥

【本報綜合報道】河南省自上周四以來出現了大範圍持續陰雨天氣，嚴重影響了小麥正常成熟收穫。多地政府發現麥田積水，小麥點片倒伏、發霉，部分地方出現籽粒萌動和穗發芽現象，是近10多年來最嚴重的「爛場雨」天氣。省政府周二宣布，緊急下撥兩億元人民幣（約2.2億港元）資金，用於小麥烘乾，確保小麥質量和農民收益。