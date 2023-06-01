感情生變槍殺台女 雙失匈男自戕亡

遠赴匈牙利留學的台灣籍女大學生，上月中旬被揭發與其外籍男友雙雙伏屍在塞格德（Szeged）一個單位之內，估計因感情問題而遭男方以行刑手法槍決。台外交部周一稱已全程協助女死者家屬前往匈牙利警局聽取調查，並完成運送台女遺體手續，女方家屬上周五已經返台。

台媒前天報道，由於男死者父親上月足足兩天未能夠聯絡兒子，遂報警求助。塞格德警方上月13日到達現場，在單位內發現兩具遺體，分別是一名30多歲匈牙利籍男子，以及另一名20多歲陳姓女子。男死者生前從事資訊科技（IT）行業，陳女則為塞格德大學（University of Szeged）四年級女學生，兩人是男女朋友關係。

無留遺書 犯案前遭解僱 經初步研判，警方相信男友殺害陳女後再畏罪自殺。當地傳媒透露，男方當時透過父親獵槍殺害陳女，再用同一把獵槍自盡身亡。有附近受訪居民透露，陳女只懂英語，不會說匈牙利語，彼此不常見面，對方卻表現友善。

由於現場沒有留下遺書，警方需進一步調查男子殺人動機及自殺原因。外界估計，由於男子犯案前遭到公司解僱，加上不滿陳女提出分手，在連番打擊下決定殺人及自尋短見。有鄰居宣稱自己上月13日清晨曾聽到出事單位傳來多次低沉「砰砰」聲，一度以為有人正在打掃清理地氈，現在回想起來，上述奇怪聲音可能正是槍聲。

事主父母赴匈認屍返台 台外交部周一證實，駐匈牙利台北代表處上月13日已接獲有關消息，其後確認死者正是陳女，隨即聯絡女方在台家屬，同時安排對方赴匈事宜。上月16日，陳女父母抵達匈牙利，至上周四完成遺體運送手續，翌日早上乘搭飛機回台。

至於駐匈牙利台北代表處代表劉世忠則感謝匈牙利籍僱員能夠以將心比心，而非公事公辦心態協助海外遇到困難的台灣人，期望陳女父母旅程平安，彌補遺憾。本報綜合報道