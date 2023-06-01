台率團訪美 拓高科技合作

【本報綜合報道】美洲教育者年會周二在美國華盛頓開幕，正在訪美的台灣教育部次長劉孟奇率團參加，希望透過訪問進一步加強與美方教育合作，讓台美大學有更多交流與深化的機會。美國在台協會主席羅森伯格則表示，這是向國際教育社群推廣台灣的重要場所。

參加教育者年會深化交流

24間台灣大專院校共60多人參與美洲教育者年會，羅森伯格、美國國務院教育及文化事務局副助理國務卿羅森茨威格等官員出席台灣展攤的開幕儀式。劉孟奇表示，語言教育合作是台美教育交流的重要部分，美國需大量華語教育人才；台灣在推動雙語人才方面，也需美方提供優質教學師資。此外，台美在半導體、量子科技、人工智能等高科技研究，都有很多合作機會，目前進展良好。