國台辦：兩岸旅遊毋須協商

朱鳳蓮

【本報綜合報道】中國大陸於本月19日宣布開放台灣旅行團，惟台灣有關部門稱需先啟動「觀光小兩會」與陸方溝通協商，至今未解除台灣旅行社組團赴陸的禁令。國台辦發言人周二批評民進黨當局不解除禁令，只會損害台灣民眾和旅遊業界的利益，不得人心。

朱鳳蓮指，台灣陸委會聲稱需要旅遊「小兩會」協商是完全站不住腳，台灣民眾赴陸旅遊早在30年前已逐漸形成常態，根本不需兩岸協商。台方明令禁止台灣民眾赴大陸團隊遊，是過去多年來從沒有過。另就台灣人凌友詩擔任全國人大代表被陸委會罰款，朱鳳蓮批評民進黨當局破壞兩岸關係和平發展、謀求「台獨」分裂的本質。對早前台灣跆拳道運動員李東憲比賽獲獎時舉五星旗，遭台陸委會指摘，朱鳳蓮批評民進黨製造綠色恐怖。

批評台方販賣戰爭恐懼 有記者問，台灣總統蔡英文日前呼籲島內政黨及政治人物不要為選舉利益，販賣戰爭恐懼。朱鳳蓮回應稱，民進黨當局貼靠外部勢力挑釁大陸，極力渲染所謂大陸威脅，又對外大肆求購武器，引發島內民眾對「台獨」導致戰爭的深切憂慮。她強調，民進黨不放棄「台獨」立場，就是戰爭恐懼的始作俑者。針對台灣防務部門早前證實美國對台提供5億美元（約39億港元）軍援已實施，首批便攜式刺針導彈亦運抵，朱鳳蓮重申陸方堅決反對美國打「台灣牌」，企圖把台灣打造成「豪豬」，實質是在毀台、害台，把台灣人當成炮灰。