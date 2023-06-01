收大米枉法裁判 前副庭長判囚

【本報綜合報道】遼寧本溪中院民事審判二庭前副庭長周明輝，因涉嫌受賄罪、民事枉法裁判罪，數罪併罰判囚兩年4個月，罰款10萬元（人民幣‧下同，約11萬港元）。周明輝受審時表示，作出枉法裁判的理由是之前收過一名原告的大米，擔憂對方舉報，也不想得罪對方，遂作出上述行為。

稱憂原告舉報 中國裁判文書網日前公布的判決書顯示，周明輝2016年至2021年在任本溪中院民事審判二庭副庭長期間，利用職務之便，在案件審理方面為他人提供幫助，非法收受4名案件當事人、代理人所送好處費5.7萬元（約6.4萬港元）。他還故意違背事實和法律作出枉法裁判，致使上訴人被本溪市明山區法院執行財產634萬餘元（約710萬港元）。

周明輝在案件審理過程中多次受賄，去年被警方刑事拘留後，檢方批准逮捕並向法院提起公訴。法院審理查明，他明知案件一審判決存在事實和法律上的錯誤，故意隱瞞錯處，維持判決結果。周明輝及該案一審審判員雙雙下台，其枉法裁判的借款糾紛案經再審後已發回重審。